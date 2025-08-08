Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak ziyareti kapsamında Tios Antik Kenti ve Filyos Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazı ile restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun karşıladığı Bakan Ersoy’a, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Filyos Belediye Başkanı Erol Acar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun eşlik etti.

Ersoy, Tios Antik Kenti çevresindeki nekropol alanı ile Filyos Kalesi’nde süren çalışmalara ilişkin Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve kazı başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım’dan bilgi aldı. Yıldırım, kazı ve restorasyon sürecine dair kapsamlı bir sunum yaptı.