İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi’nde oturan Necati Demirci, 18 Nisan’da çarşıya gitmek için evinden ayrıldı. Uzun süre dönmeyen Demirci’den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilerek, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan tüm aramalara rağmen Necati Demirci bulunamadı.

1,5 KİLOMETRE UZAKLIKTA DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün saat 14.30 sıralarında kayıp Demirci’nin evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta odun kesen bir kişi, dere yatağında bir kişiyi yerde hareketsiz olarak buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, dere yatağında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin 27 gündür kayıp olarak aranan Necati Demirci olduğu tespit edildi. Demirci’nin cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.