Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalarda, 125 saatlik kamera incelemesi yapıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 2008 doğumlu A.B. isimli suça sürüklenen çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” açıklamasında bulundu.