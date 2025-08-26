Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada, E.Y. (2009) isimli çocuğun ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet kurusıkı fişek, 1 adet pala ve 33 santimetre uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Şüpheli hakkında “6136 SKM” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımların tespitine yönelik sanal devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.