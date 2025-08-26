Kızılcahamam Belediyesi, geçen yıl yoğun ilgi gören Balık Tutma Yarışması’nın bu yıl ikincisini düzenliyor.

20 Eylül 2025’te Kırköy Göleti’nde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, doğanın huzuru ve göletin serinliği eşliğinde yarışma heyecanını yaşayacak.

Başvurular 29 Ağustos 2025’e kadar Kızılcahamam Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, herkesi aileleriyle birlikte etkinliğe davet ederek, “Haydi oltalar hazır, büyük buluşmaya az kaldı” ifadelerini kullandı.

🎣 Kızılcahamam’da Geleneksel Hale Gelen Heyecan!



Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi ve beğeniyle gerçekleştirdiğimiz Balık Tutma Yarışmamızın bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. 🐟✨



Doğanın huzurunu, göletin serinliğini ve yarışmanın heyecanını bir arada yaşayacağımız 2. Balık Tutma… pic.twitter.com/ui8kl3JI78