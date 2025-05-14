Osmaniye’de, Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası’nda bir evde çıktıktan sonra rüzgarın da etkisiyle alevlerin 3 eve daha sıçradığı yangın, korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi, 1 evde ise maddi zarar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Zorkun Yaylası'nda bir evde başladı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek 3 eve daha yayıldı. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yanarak hasar aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemenin sürdüğü aktarıldı.