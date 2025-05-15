Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, başkent Ankara’da da hissedildi. Deprem sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda milletvekillerini ziyaret ederek geliştirdikleri yapay zekâ tabanlı deprem erken uyarı sistemi hakkında bilgi veriyordu. Tam da bu sırada yaşanan depremi hisseden öğrenciler, bazı milletvekilleri ve Meclis personeliyle birlikte bina dışına çıktı.

Depremden 30 Saniye Önce Bildirim Geldi

Üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, Konya merkezli depremi Meclis’te bulundukları sırada yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, "Deprem olmadan 30 saniye öncesinde telefonlarımıza bildirim geldi. Yanımızdaki vekillere bu bilgiyi verdik ve dışarı çıktık" dedi. Geliştirdikleri ‘Erken Uyarı Merkezi’ sisteminin öneminin bu olayla birlikte bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Milletvekillerimizle görüşmelerimizi sürdürüyoruz, bakanlıklarla randevular planlıyoruz. Bu sistemi daha da geliştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.