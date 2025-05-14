Kahramanmaraş’ta 15 yıldır uyuşturucu kullanan Hakan O.’nun (31) kalp kapağı çürüdü. Çürüyen kapağı metal bir kapakla değiştirilen Hakan O., “Beni ölür diye tahmin ettiler çok şükür dirençli olduğum için o mücadeleyi verdim çok şükür şimdi iyiyim” dedi.

Şiddetli nefes darlığı yaşayıp baygınlık geçiren Hakan O., hastaneye götürüldü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde yapılan tetkiklerinde Hakan O’nun uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kalp kapağının çürüdüğü tespit edildi. Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından acil ameliyata alınan Hakan O., yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

'METALİK KALP KAPAĞI TAKTIK'

Genç yaşta kalp kapağının çürümesinin çok sık görülmediğini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Kirişci, uyuşturucunun en çok zarar verdiği organın kalp olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Damardan verilen uyuşturucu maddeler ya da başka yolla alınan uyuşturucu maddeler kalp kapağına tutunarak orada iltihap yapıyor. Oradaki iltihap parçaları koparak beyne pıhtı atıp felç durumu oluşturabiliyor ve ölümcül tablolar oluşturabiliyor. Hakan’daki bu tablo bize kalp ultrasonu yapılarak gönderildiğinde ciddi bir kalp kapağı üstünde iltihap vardı ve bu iltihap parçacıkları büyümüştü yaklaşık 3 santime yakın. Bunların oradan koparaktan beyne, akciğere ya da diğer organlara atma ihtimali vardı ve ölümcül bir tablo oluşturma üzereydi. Biz bu hastayı kabul ettik ve incelemelerimize başladık. Çok hızlı bir şekilde ameliyat programına alıp ameliyatını yaptık. Bunu da kapalı yöntemle yaptık. İltihaplı olan kalp kapağındaki iltihapları temizledik, aynı zamanda kalp kapağını değiştirip, çıkartıp yeni bir metalik bir kalp kapağı taktık. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Bundan sonraki hayatında bununla ilgili bir problem yaşamasını eğer uyuşturucu madde kullanmazsa beklemiyoruz.”