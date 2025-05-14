2020 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki file bekçisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılabilir.

Üst lig ekiplerinin Ozan Evrim Özenç’e ciddi şekilde ilgi gösterdiği öğrenilirken, Altay yönetiminin kaleciyle ilgili nasıl bir karar alacağı yaklaşan kongre sonrasında belli olacak. Seçim sürecine hazırlanan İzmir temsilcisinde yeni yönetimin, oyuncularla ilgili tasarrufları belirlemesi bekleniyor.

Bu sezon TFF 2. Lig’de 18 karşılaşmada görev alan tecrübeli eldiven, toplamda 1576 dakika sahada kaldı. Devre arasında takımdan ayrılan Ozan, daha sonra yeniden kadroya dahil olarak takıma katkı vermeyi sürdürmüştü.

Ozan Evrim Özenç’in Altay’daki geleceği, hem kulüp yönetiminin değişimi hem de transfer tekliflerinin ciddiyetiyle şekillenecek.