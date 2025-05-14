Girne Kolejinin açılışı renkli görüntülerle tanıtıldı. Lansman törenine, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış töreni kapsamında; Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko ve Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu tarafından konuşmalar yapıldı. Açılış konuşmasında eğitimin bireysel olduğu kadar toplumsal gelişim için de kritik rol taşıdığını vurgulayan Kalko, "Adana’daki yeni kampüsümüzle birlikte her yeteneğin bir geleceğe dönüştüğü yolda ilerliyoruz. 2025'in dünyasında yalnızca bilgiyi öğrenen değil, dünyayı okuyabilen bireyler yetiştirmeye odaklanmalıyız. Eğitim programlarımızı bu vizyonla şekillendiriyoruz" dedi.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu da yaptığı konuşmasında: yeni kampüsün açılışıyla aynı zamanda Anneler Günü heyecanını da yaşadıklarını belirterek, “Girne Amerika Üniversitesi 1985’te kurulmuş, Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olmanın gururunu da yaşıyor. Türkiye’de de 2019 yılında Girne Koleji olarak eğitim sektöründe yer almaya başladı. Köklü bir üniversite kuruluşu olarak süreci yürütüyoruz. Türkiye’nin birçok noktasında okullarımız var. Bir yenisini de Adana’ya açıyoruz. Tüm Adana halkına ve şehrine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Açılışın Onur Konuğu Hülya Koçyiğit

Türk sinemasının efsanevi oyuncularından Hülya Koçyiğit, açılışta onur konuğu olarak yer aldı. Öğretmen ve velilerle Anneler Günü söyleşisi gerçekleştiren Koçyiğit, söyleşi sırasında sanat yaşamına ilişkin anılarını ve anne olmanın anlamı üzerine düşüncelerini paylaştı.

“Sanatla iç içe bir yaşam sürerken aynı zamanda bir anne olmanın verdiği sorumluluk, bana hem insanı hem de hayatı daha derinlikli okumayı öğretti” diyen Hülya Koçyiğit, anne olmanın kendisine kazandırdığı değerlere ve anneliğin öğreticiliğine vurgu yaptı. Söyleşi, açılışa davet edilen konuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Düzenlenen söyleşiden büyük mutluluk duyduklarını belirten konuklar, Hülya Koçyiğit'in enerjisi ve hayat dolu paylaşımıyla kendilerine ilham verdiğini belirttiler.

Girne Amerikan Üniversitesi Vizyonuyla Global Eğitim Modeli

Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olarak 1985’te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi, 135 farklı ülkeden 20 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üç kıtaya yayılan kampüsleri, uluslararası akreditasyonlara sahip programları ve 147 üniversiteyle yaptığı iş birlikleri sayesinde Girne Amerikan Üniversitesi, uluslararası bir eğitim markası olarak öne çıkıyor.

Girne Koleji de bu küresel vizyondan ilham alarak, yenilikçi ve başarı odaklı eğitim modeliyle büyümeye devam ediyor. Anaokulundan liseye kadar her kademede eğitim veren Girne Koleji, çoklu dil becerileri, bilimsel düşünce yapısı ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Hedef: Global Ölçekte Büyüme

“Dünyanın kapıları sana açık” sloganıyla yola çıkan Girne Koleji, Türkiye’deki yaygınlığını artırırken, orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da; uzun vadede ise dünya genelinde eğitim yatırımları yaparak büyümeyi hedefliyor. Kurum, kolej-üniversite iş birliğini temel alan prestijli bir eğitim modeli inşa etmeyi amaçlıyor.