Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı golcü Romulo, Avrupa kulüplerinin radarında. Göztepe, yıldız oyuncusunu en az 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor.

Matsuki ve Juan Silva Southampton Yolcusu

Göztepe’nin yüzde 70 hissesine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz kulübü Southampton, sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Kuryu Matsuki ve Juan Silva’yı yeni sezon hazırlık kampına dahil edecek. Her iki futbolcunun da yeni sezonda Göztepe forması giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, özellikle Arjantinli forvet Juan Silva'nın takımda kalmasını istiyor. Ancak Southampton, yeniden Premier Lig'e yükselme hedefiyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor ve Juan ile Matsuki'yi bu hedef doğrultusunda değerlendirmeyi düşünüyor.

Joe Aribo Göztepe’ye Geliyor mu?

Göztepe’nin, Southampton forması giyen İngiliz asıllı Nijeryalı orta saha oyuncusu Joe Aribo ile ilgilendiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu merkez orta saha, 10 numara ve kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. Bu sezon Premier Lig’de 32 maça çıkan Aribo, 3 gol kaydetti. Ayrıca Nijerya Milli Takımı ile de 27 kez sahaya çıktı.

Göztepe’nin Aribo’yu kadrosuna katma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Sport Republic’in ortak futbol stratejisi çerçevesinde bu transferin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.