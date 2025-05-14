Hasan Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Siyasi Geleceği Merak Konusu

Ekici'nin istifası, Gelecek Partisi'nde dikkat çeken son gelişmelerden biri olurken, önümüzdeki süreçte hangi siyasi adımı atacağı da merakla bekleniyor. Partinin Konya’daki temsil gücünde nasıl bir değişiklik olacağı da kamuoyunun gündeminde.