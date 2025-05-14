Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen operasyon kapsamında, “cinsel saldırı” suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (34) ile “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. (36) yakalandı.
Gözaltına alınan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/3SKGfmwDUk— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) May 13, 2025
Muhabir: Haber Merkezi