Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ailesini derinden sarsan acı bir kayıpla gündeme geldi. Sağlık sorunu bulunmayan 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, hayatını kaybetti. Ani vefat haberi Sağın ailesini yasa boğarken, sanat camiası da büyük üzüntü yaşadı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın’ın vefatı, hem sevenlerini hem de sanat dünyasını derin bir yasa boğdu. 45 yaşında yaşamını yitiren Nilay Sağın için cenaze töreni yarın (Cuma günü) düzenlenecek. Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sağın’ın naaşı Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.