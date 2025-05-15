Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında dile getirdiği makam hizmet araçlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ifadeler kullanıldığı ve sunulan görsellerin dijital montajla oluşturulduğu belirtildi.

“TOGG Hariç Hiçbir Araç Diyanet’e Ait Değil”

Diyanet açıklamasında, "Sayın Ağbaba'nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görselde yer alan araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı bir kurgudur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu görselde yalnızca TOGG marka makam aracının Başkanlık envanterinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, diğer araçların kuruma ait olmadığı belirtildi.

“15 Yaşındaki Araç, 9 Yıl Önce İkinci El Olarak Tahsis Edildi”

Açıklamada ayrıca, “Sayın Ağbaba'nın, 2019 yılında Sayın Başkanımızın gerçekleştirdiği bir ziyaretinde çekilen fotoğraftaki aracı, sanki yeni alınmış farklı bir markaya ait bir araçmış gibi sunma çabası da, kamuoyunu yanıltma niyetinin açık göstergesidir. Bu görselde yer alan araç, 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından Başkanlığımıza ikinci el olarak tahsis edilmiştir.” denildi.

“Kiralanan Araç 1 Yıl Önce İade Edildi”

Diyanet İşleri Başkanlığı, zaman zaman gündeme gelen ve kurumu hedef alan bir başka araçla ilgili de açıklık getirerek, “Yine aynı görselde, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı yıpratmaya yönelik zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen söz konusu araç, kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanılmış olup, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edilmiştir. Şu anda Başkanlığımızın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Hukuki Süreç Başlatıldı”

Açıklamanın sonunda, kamuoyunu yanıltan ifadeler ve görseller nedeniyle yasal adımların atılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gerçeğe aykırı beyanları ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle, CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba hakkında, Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle, gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.”