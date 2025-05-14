Kızılcık Şerbeti dizisinde "Pembe Ünal" karakteriyle hafızalarda yer edinen ve 96 bölüm boyunca başarılı bir performans sergileyen Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz haftalarda projeye veda etmişti. Sosyal medyada ayrılığıyla geniş yankı uyandıran Taşçıoğlu’nun, dizinin 100. bölümü için düzenlenen özel kutlama gecesine davet edilmemesi tepkilere neden oldu.

İstanbul’da seçkin bir mekânda gerçekleşen kutlama etkinliğine, dizinin oyuncu kadrosu, yapım ekibi ve kanal yöneticileri tam kadro katıldı. Ancak 96 bölüm boyunca dizide önemli bir karaktere hayat veren başarılı oyuncunun organizasyonda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Kutlamaya davet edilmediğini doğrulayan Taşçıoğlu’nun açıklamaları da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Sibel Taşçıoğlu’nun Yokluğu Tepki Çekti: Feyza Civelek İddiaları Yeniden Gündemde

Kızılcık Şerbeti dizisinin 100. bölüm kutlamasında yer almayan Sibel Taşçıoğlu’nun yokluğu, sosyal medyada dikkat çekti. "Pembe nerede?" yorumlarıyla gündeme gelen bu durum, dizinin perde arkasında yaşandığı iddia edilen gerilimleri adeta kanıtladı.

İddialara göre Taşçıoğlu’nun, dizinin senaristi Melis Civelek’in kızı ve aynı zamanda oyuncu olan Feyza Civelek ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle projeden erken ayrıldığı öne sürülüyor. Bu söylentiler, Taşçıoğlu'nun vedasının arkasında sanılandan daha ciddi problemler olabileceği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

"O Defter Kapandı"

Yaşanan gelişmeler üzerine sessizliğini bozan deneyimli oyuncu, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada kutlamaya davet edilmediğini doğrulayarak kırgınlığını dile getirdi:

"Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe'yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı."

Sibel Taşçıoğlu’nun bu sözleri, diziden ayrılış sürecinin sanıldığından daha gergin geçtiği şeklinde yorumlandı. Veda ederken herhangi bir resmi açıklamanın yapılmaması da, izleyiciler arasında merak ve tartışmalara yol açtı.