Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediyenin kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni dönem için ön kayıtlar 2 Haziran’da başladığını duyurdu.

Fethi Yaşar'ın mesajı şu şekilde; "Her yıl binlerce çocuğumuzun eğitim aldığı Belediyemizin kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni dönem için ön kayıtlar 2 Haziran’da başlıyor. Yenimahalle Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor, bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın çevreye ve topluma duyarlı, bilim ve sanatla iç içe yaşayan, düşünen, sorgulayan, üreten bireyler olarak yetişmeleri için eğitime büyük önem ve destek veriyoruz."