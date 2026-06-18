Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, belediyenin eğitim merkezlerinde ücretsiz sınav hazırlık desteği alan öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansta sınav dönemlerinde öğrencilerin psikolojik olarak nasıl desteklenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler veren Dökmen, sınav kaygısının çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, performans baskısından kaynaklandığını söyledi.

Ailelerin sınav sürecindeki tutumlarının öğrencilerin psikolojisi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu vurgulayan Dökmen, özellikle ebeveynlerin sınav günü okul bahçelerinde beklemelerinin çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Okul önünde endişeli bir şekilde bekleyen velilerin farkında olmadan çocuklarına sınavın hayati önem taşıdığı mesajını verdiğini belirten Dökmen, bu durumun öğrencilerin kaygı düzeyini artırabileceğini ifade etti.

Sınav sürecinde ailelerin daha sakin, destekleyici ve güven veren bir yaklaşım benimsemelerinin önemine değinen Dökmen, çocukların yalnızca başarılarıyla değil, her koşulda değerli olduklarını hissetmelerinin gerektiğini söyledi.

Etkinlik, katılımcıların yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.