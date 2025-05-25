TRT Müzik'in sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Türk sanat müziğimizin kıymetli ismi, ‘Devlet Sanatçısı’ ünvanlı besteci, icracı ve koro şefi Kutlu Payaslı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Kutlu Payaslı Kimdir?

Kutlu Payaslı, Türk sanat müziği repertuvarına kattığı eserleri ve yıllar süren TRT kariyeriyle tanınıyordu. Gerek sahne performansları gerekse koro şefliğiyle Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerin takdirini kazanan Payaslı, aynı zamanda Devlet Sanatçısı unvanına da sahipti.

Müzik Dünyası Yasta

Sanat camiasından birçok isim ve hayranı, sosyal medyada Kutlu Payaslı için taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Müzik dünyası, büyük bir ustayı daha kaybetmenin hüznünü yaşıyor.