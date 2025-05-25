Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali'nde Monaco'yu 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague final maçında Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu Turkish Airlines EuroLeague finalinde AS Monaco’yu 76-66 mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Maçın sonuna 35.6 saniye kala 10 sayılık üstünlükle rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, sahadan zaferle ayrıldı.

Karşılaşmanın kritik anlarında Marko Guduric ve Devon Hall’un etkili performansları takımın skor yükünü sırtladı. Üçüncü çeyrek sonunda skor 51-54 Fenerbahçe lehineydi. Maç boyunca Hayes-Davis 14, Guduric 12, Hall 10 sayı üreterek takımını zafere taşıdı.

Fenerbahçe Beko, bu büyük başarıyla hem Türkiye basketbol tarihinde hem de EuroLeague sahnesinde adını altın harflerle yazdırdı.