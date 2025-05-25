GEBZE Belediyesi'nin destek verdiği 4'üncü Uluslararası Gebze Ultra Trail Yarışı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışlar, doğa ve spor sevenleri bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ettiler.
YARIŞI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ BAŞLATTI
3 kategoride toplam 400 sporcunun ter döktüğü yarışın startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Başkan Büyükgöz, spora ve sağlıklı yaşama verdikleri önemin altını çizerek, Gebze’nin doğa sporlarında da markalaşmaya aday olduğunu ifade etti.
YÜZLERCE SPORCU KATILDI
Belediye olarak spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten başkan Büyügöz, “Bugün coğrafyamızın en güzel parçalarından biri olan Denizli Göleti'nin etrafındayız. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Ultra Trail yarışmasına yüzlerce sporcumuz katılarak bizleri onurlandırdı. Ben bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan heyecanımız oldukça yüksek. Gebze Belediyesi olarak spor çeşitliliğine önem veriyor ve destek veriyoruz. Ben bir kez daha bura katılan ve organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.
DERECEYE GİRENLER ÖDÜLÜ ALDI
Etkinlik sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirilirken, kıyasıya mücadelenin yaşandığı Ultra Trail Yarışı, renkli görüntülerle hafızalara kazandı.
Ödül alan isimler şu şekilde;
10K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu
ERKEKLER:
Mustafa Araç
Adem Durmuş
Cenk Algın
KADINLAR:
Aliye Rabia Sönmez
Dilara Baytaroğlu
Ayşe Demir
27K Çoban Mustafa Paşa Koşusu
ERKEKLER:
Orhan Yaşar
Mehmet Zahir Kül
Yiğit Bal
KADINLAR:
Songül Albayrak
Nurhan Cengiz;
Luıbov Özkalgay
51K Fatih Sultan Mehmet Han Koşusu
ERKEKLER:
Malik Kaan Çadıroğlu
Hakan Turan
Wei Shi
KADINLAR:
Rezeda Galyamova
Hatice Çetinkaya
Seven Aydos
Yarışmacılar, organizasyonun her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.