Dalyan’daki çamur banyoları, 39 derece sıcaklıkta ve içinde klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ile radyoaktif radon gazı barındıran doğal kükürtlü sulardan oluşuyor. Romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon ve böbrek taşı gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen bu çamur banyoları, hem sağlık hem de eğlence amacıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Çamur Banyosu Deneyimi Nasıl Oluyor?

Turistler, çamuru tüm vücutlarına sürüp yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra duşlarda durulanıyor. Bu uygulama sonrası ciltlerinde belirgin bir rahatlama ve yenilenme hissi oluştuğunu belirten ziyaretçiler, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiriyor.

Dalyan: Doğal Güzellik ve Sağlık Turizminin Buluşma Noktası

Çamur banyosunun yanı sıra Dalyan; doğal yaşam alanları, tarihi kalıntıları ve eşsiz doğasıyla özellikle sağlık ve doğa turizmi meraklılarının mutlaka görmesi gereken bir yer olarak öne çıkıyor.