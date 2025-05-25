Prof. Dr. Oğuz Kılınç, 2024 yılına ait tütün tüketim verilerine dikkat çekerek, Türkiye'de sigara kullanım oranlarının arttığını vurguladı. Tarım Bakanlığı verilerine göre, sadece 2024 yılında 150,4 milyar adet sigara tüketildi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimi olarak kayıtlara geçti.

Kılınç, Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 35’inin sigara kullandığını ve bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. "Bu rakamlar, tütün kontrol politikalarının yetersiz kaldığını gösteriyor," diyen Kılınç, bilimsel yöntemlerle desteklenen etkili bir sigara bırakma seferberliği çağrısında bulundu.

"Elden Ele" ile Kampüste Tütünsüz Yaşama Destek

"Elden Ele" uygulaması kapsamında öğrencilere şu mesaj iletildi:

“Merhaba tütün, nikotin bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Siz ya da sevdiğiniz birileri bu hastalığa sahipse, bu bağımlılıktan kurtulmak isterseniz internet adresimiz üzerinden bize ulaşmanız yeterlidir. Sağlıklı bir kampüste bir arada yaşamak dileğiyle.”

Öğrenciler, bu mesajı okuduktan sonra birbirlerine aktararak sigaranın zararları konusunda farkındalık oluşturdu. Proje, İzmir’de başlayıp ulusal ölçekte yaygınlaştırılması hedeflenen bir sosyal sorumluluk hareketi olarak dikkat çekiyor.

Gençlerden Tam Destek: “Çare Arayanlara Umut Olur”

İEÜ öğrencilerinden Genetik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege Özcan (20), projenin etkili olduğunu belirterek, "Çare bulamayan ve çekinen kişiler için önemli bir motivasyon olabilir" dedi.

Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencisi Eylül İçyar (21) ise, "Üniversitemiz sağlıklı yaşamı destekliyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için bu mesaj yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Kampüs Projesi ile Sigarasız Yaşam Teşvik Ediliyor

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, üniversitede yürütülen Sağlıklı Kampüs Projesi kapsamında gençlerin sigaradan uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve düzenli egzersiz yapmaları yönünde çeşitli uygulamalar yürüttüklerini söyledi. “Öğrenciler, ilk başta şaşırıyor ama sonra mesajı sorguluyor ve benimsiyor,” diyen Abacıoğlu, projeden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.