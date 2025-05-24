İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı anları, adeta film sahnelerini aratmadı. Evinin bulunduğu siteye girmek üzere olan Ümit E. (43), maskeli saldırganların kalaşnikoflu pususuna uğradı. Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlara karşılık veren Ümit E., çatışmadan yara almadan kurtulurken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sitenin Önünde Pusu Kurup Kalaşnikofla Ateş Açtılar

Olay, Merkez Mahallesi’nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SP 3435 plakalı aracıyla evine dönen Ümit E., sitenin otopark girişine geldiği sırada önü başka bir araç tarafından kesildi. 34 KOP 216 plakalı araçtan inen yüzleri maskeli 3 saldırgan, kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silahlarla Ümit E.’nin aracına ateş açtı. Ümit E. de yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla saldırıya karşılık verdi.

Çatışma Sonrası Kaçtılar, Saldırı Anı Kamerada

Kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar geldikleri araca binerek kaçtı. Ümit E. ise otoparka girerek araçtan ateş etmeye devam etti. Yaşananlar sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis Olay Yerinde Kalaşnikof ve Çok Sayıda Kovan Buldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı. Ümit E., ruhsatsız silahını polise teslim ederken, kendisinin bir husumetlisi olmadığını ve daha önce Yediemin otoparkında çalıştığını söyledi. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan ile bir kalaşnikof silah bulundu. Ümit E.'nin aracında 8, sokakta park halindeki bir başka araçta ise 1 mermi izi tespit edildi.

GPS Takibi İddiası: Saldırıdan Önce Aracına Cihaz Yerleştirilmiş

Polis kayıtlarına göre daha önce 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Ümit E., sabah saatlerinde aracına GPS cihazı yerleştirildiğini fark ettiğini ve çıkardığını ifade etti. Gün içinde takip edildiğini fark ettiğini belirten Ümit E., saldırıya uğradığı sokakta aynı aracı tekrar gördüğünü söyledi.

Tanık: Araçtakiler Yardım Çağrısı Yapıyordu

Olayın görgü tanıklarından Yakup Haydaroğlu, “Evdeyken uzun namlulu silah sesleri duydum. Balkona çıktığımda bir kadın çığlık atıyordu. Araçtakiler yardım edin diye bağırıyordu. Sonra silahı atan saldırganlar koşarak kaçtı. Bizim görebildiğimiz kadarıyla kimse yaralanmamıştı” şeklinde konuştu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirerek saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.