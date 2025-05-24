Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum.”

#AilemizGeleceğimiz etiketiyle yaptığı bu anlamlı paylaşım, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Uluslararası Aile Forumu’nda Ailenin Küresel Rolü Vurgulandı

📍Uluslararası Aile Forumu çerçevesinde yapılan bu açıklama, günümüzde aile kurumunun karşı karşıya olduğu zorluklara karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Emine Erdoğan, daha önce de aile birliğini korumaya yönelik ulusal ve uluslararası birçok sosyal projeye destek vermişti.

Aile Temelli Politikaların Önemi Bir Kez Daha Vurgulandı

Uzmanlar, Emine Erdoğan’ın bu açıklamasını aile kurumunu güçlendirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Özellikle dijital çağda yalnızlık, yaşlılık ve bireysel kopuşlar gibi sorunlara karşı, güçlü aile bağlarının önemi her geçen gün daha çok öne çıkıyor.

Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır.



El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi, dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz.



Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum.… pic.twitter.com/rSACeq3S5C — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 24, 2025