KANAL D’nin polisiye klasiği Arka Sokaklar’a, gözü pek komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan ve performansıyla beğeni toplayan Yasemin Allen, yeni ekran macerasında yaşadığı heyecanı anlattı.

Rıza Baba liderliğindeki ekibin yeni üyesi Gökçe’yi kendisine benzettiğini ifade eden Yasemin Allen, bunun kendisine konfor sağladığını söyledi: “Gökçe biraz benim gibi. Hem heyecanlı hem yetenekli. İşinin ehli, çok tecrübeli bir kadın. Özgüveni yüksek ve her attığı adımın farkında. Öyle yazıldığı için ben de kendi tecrübelerimden kazandığım o rahatlığı ve özgüveni getirebiliyorum role. O yüzden çok iyi uyuşuyoruz.”

‘EKİP GÜVEN VERİYOR’

Yasemin Allen, Magazin D’ye verdiği röportajda Arka Sokaklar gibi uzun soluklu bir projede yer almanın hissettirdiklerine de değindi: “Oturmuş bir düzen var burada. Köklü bir sistemin içinde sana sadece ayak uydurmak düşüyor. Herhangi bir tedirginlik yaşamıyorsun. Önünüzün, arkanızın belli olmadığı bir sektörde böyle bir şeyin içine girmek çok güven veriyor. O zaman da gönül rahatlığıyla teslim olabiliyorsun.”

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma Kanal D’de.