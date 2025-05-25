Bu yıl Cannes Film Festivali jüri başkanlığını ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlendi. Panahi’nin büyük beğeni toplayan filmi Un Simple Accident, festivalde yarışan 22 film arasında öne çıkarak en prestijli ödülün sahibi oldu. Film, 10 Eylül 2025 tarihinde Fransa’da vizyona girecek.

En İyi Yönetmen Ödülü Brezilya'ya Gitti

Kleber Mendonça Filho, L'Agent Secret filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülürken, filmdeki performansıyla Wagner Moura, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Nadia Melliti’ye

Fransız oyuncu Nadia Melliti, La Petite Derniere filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçildi.

Büyük Ödül Joachim Trier’e

Norveçli yönetmen Joachim Trier, Valeur Sentimentale filmiyle Büyük Ödül’ün sahibi oldu. En İyi Senaryo Ödülü ise Belçikalı kardeşler Luc ve Jean-Pierre Dardenne’e, Jeunes Meres filminin senaryosuyla verildi.

Jüri Ödülü ve Özel Ödül Sahipleri

Jüri Ödülü, iki film arasında paylaştırıldı:

Sirat – Olivier Laxe (İspanya)

Sound of Falling – Mascha Schilinski (Almanya)

Jüri Özel Ödülü ise Resurrection filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan’a verildi.

Altın Kamera ve Kısa Metraj Ödülü

İlk uzun metraj filmiyle öne çıkan Iraklı yönetmen Hasan Hadi, The President's Cake ile Altın Kamera Ödülü’nü kazandı.

Kısa Metraj Film Ödülü, Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom’un I'm Glad You're Dead Now filmine gitti.