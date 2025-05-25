Havalar ısındı, Afrika sıcaklarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve düşük nem, burun kanaması şikayetlerini de artırıyor. Sıcak ve kuru hava, burun içindeki ince damarların kurumasına ve çatlamasına yol açarak kanamalara neden olabiliyor.

Burun kanaması yaşayan kişilere, başlarını hafifçe öne eğmeleri ve burun kanatlarını birkaç dakika nazikçe kapatmaları öneriliyor. Kanama durmaz veya sık tekrarlanırsa, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor.

Yaz aylarında özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin burun sağlığına daha fazla dikkat etmesi tavsiye ediliyor. Bol su tüketmek, ortam nemini dengede tutmak ve burun içini kaşımaktan kaçınmak burun kanamasının önlenmesinde önemli adımlar arasında yer alıyor.