İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında Mart 2025'te gözaltına alınan ve tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesaplarından evlilik haberini duyurdu.

Tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarına rağmen hayat arkadaşı Filiz Kahveci ile 28 Mayıs’ta nikah kıyacaklarını açıkladı.

“Hayatımızdan ve hayalimizden vazgeçmiyoruz”

Tutukluluğunun kendisini hayattan koparamayacağını vurgulayan Gökce, “Bu haksızlık ve hukuksuzluk karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Daha önce bu yaz için planladığımız evlilik kararımıza bu tutukluluk engel olmasın istedik” dedi.

“Nikaha kimseyi davet edemiyoruz”

Cezaevi koşullarının nikah organizasyonunu zorlaştırdığını belirten Gökce, “Bir aksilik olmazsa 28 Mayıs’ta nikahımız kıyılacak. Ancak kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile Bakanlık iznine tabiymiş. Buna rağmen herkesin sıcak dileklerini ve kalpten tebriklerini şimdiden hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihe tertemiz bir not düşmek istiyoruz”

Nikah kararının sadece özel bir an olmadığını, aynı zamanda sembolik bir anlam taşıdığını dile getiren Gökce, “Her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da not düşmek istiyoruz” dedi.

“Sevincimizi ve burukluğumuzu paylaşıyoruz”

Yaşadıkları sürecin hem mutluluk hem de burukluk barındırdığını ifade eden Gökce, “Hep daha iyisi, daha güzeli sizlerin olsun. Bu sevincimizi, hüzünle harmanlanan özel anımızı siz dostlarımızla paylaşmak istedik” açıklamasında bulundu.

Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,



Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum:



Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik.



Bu… pic.twitter.com/xrM2Bl2ULF — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 24, 2025