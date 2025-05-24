İlk sezonuyla kısa sürede gündeme oturmayı başaran Gassal dizisi, ikinci sezon tarihini de sürpriz bir şekilde duyurmuştu.

Gassal dizisinin ikinci sezon galasında gözyaşları sel oldu. Dizide Diyarbakır Bağlar ilçesinin Tavşanlı köyünde kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a göndermeler yapıldı.

Gala'ya katılan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, ve Ahmet Kural bu anları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Hikayesi yarım kalan tüm çocuklara ve Narin Güran'a ithaf edilen dizi, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturmayı başardı.

İkinci Sezon İzleyicileri Neler Bekliyor?

İkinci sezon, görsel anlatımı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı sahneleriyle Gassal’ı sıradan bir dramın ötesine taşıyor. Ölüm, adalet, suç ve bağışlanma gibi kavramları manevi bir atmosferde işleyen dizi, bu sezon da hem düşündürüyor hem de derin izler bırakıyor.

Yeni sezonda özellikle Hande Soral'ın canlandırdığı Nihan karakteri, kadın gassalların yaşadığı zorlukları ve hayata bakış açılarını temsil ederek hikâyeye derinlik katıyor.

Dizinin ikinci sezonu, Baki'nin geçmişiyle hesaplaşmasını ve yeğenlerinin sorumluluğunu üstlenerek hayatında yeni bir döneme girmesini konu alıyor.