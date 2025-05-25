Albayrak Grubu’nun geleneksel hat sanatını yaşatma misyonuyla düzenlediği ‘Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Mevlid-i Halil Camii'nde 24 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında ücretsiz ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, 13 usta hattatın adalet temalı özgün eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Serginin açılış töreni, çok sayıda protokol üyesi ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Cevahir Asuman Yazmacı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Hattat Sami Naddah katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, ziyaretçilere serginin içeriğine dair bilgiler sunuldu. Adalet kavramını estetikle buluşturan bu sergi, bir ay boyunca Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluşacak.

13 USTA HATTATTAN ADALET TEMALI ESERLER

Sergide, hat sanatının yaşayan ustalarından 13 hattatın, Kur’an-ı Kerim’de geçen adalet temalı ayet-i kerimeleri yorumladığı özel eserler yer alıyor. Her biri farklı üslup ve teknikle kaleme alınan bu 13 özgün hat eseri, adalet kavramını yalnızca yazılı bir metin olarak değil; estetik, sabır ve maneviyatla yoğrulmuş bir düşünce biçimi olarak sanatseverlere sunuyor.

Ziyaretçiler, ilahi adaletin anlam derinliğini harflerin ritmi, çizgilerin dengesi ve kompozisyonların sembolik diliyle deneyimleme fırsatı buluyor. Eserler, geleneksel hat sanatının köklü estetik anlayışını modern dokunuşlarla birleştirerek geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir görsel ve düşünsel bağ kuruyor. Bu yönüyle sergi, hem klasik sanatı tanımak isteyen izleyicilere hem de çağdaş yorumları keşfetmek isteyen gençlere hitap ediyor.

KÜLTÜREL MIRASIN GELECEK NESILLERE AKTARILMASI

Albayrak Grubu'nun 2014 yılından bu güne sürdürdüğü hat takvimi sergileri, her yıl farklı bir tema etrafında şekillenerek geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlıyor. Bu yılın teması olan 'Adil-i Mutlak', adalet kavramını merkezine alarak, sanat aracılığıyla toplumsal değerlere dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstleniyor.

ZIYARET BILGILERI

‘Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’, 24 Mayıs – 24 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa Mevlid-i Halil Camii'nde, her gün 07.00 – 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.