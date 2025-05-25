Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırma amaçlı yetiştirilen koyun ve koçlar, Kurban Bayramı öncesi 300-310 lira canlı kilo fiyatıyla satışa sunuldu. Kontrollü ortamda yetiştirilen hayvanlar, sağlıklı ve aşılı olmalarıyla dikkat çekiyor.

Atatürk Üniversitesi Batı Kampüsünde Veteriner ve Ziraat fakültelerinin araştırmalarının alt yapılarına destek için kurulan Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen koç ve koyunlar, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. Tek tek kiloları belirlenen küçükbaşlar, canlı kilosu 300 ila 310 lira arasında satışa sunuldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, araştırma için kullanılan koç ve koyunların fazlasını kurbanlık olarak satışa sunduklarını söyledi. Merkezde, morkaraman, ivesi, karayaka, tuj ile az sayıda da Romanov koyununu bulunduğunu belirten Binici, "Biz bu hayvanları araştırma için kullanıyoruz. Bu Kurban Bayramı’nda 150-200 adet bir satışımız olacak. Geçen sene biz 300 lira civarında canlı ağırlık olarak sattık. Bu yıl da 300-310 lira bandında satış yapıyoruz. Ticari kaygımız da yok. Piyasayı da çok etkilemeyecek şekilde satış yapıyoruz" diye konuştu.

Merkezde ahır ortamında yetiştiricilik yaptıklarını ifade eden Birinci, "Bizim koyunların dışardan farkı yayla mera yerinde içeride kontrollü ortamda olmaları. Tamamen kontrollü bir ortamda bütün aşıları zamanında yapılan koyunlar" dedi.