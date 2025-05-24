Sosyal medyada gündem, Danlacast cephesinden gelen çarpıcı gelişmelerle bir kez daha sarsıldı. Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic’in podcast programı Danlacast’te yaşananların ardından tansiyon bir türlü düşmedi. Mika Raun ve Arya Bektaş’ın transfobi imalarıyla Danla Bilic ve İbrahim Tilaver’i hedef alması, taraflar arasındaki gerilimi iyice artırdı.

Taraflar Değişti, Dostluk Bozuldu



Başlangıçta aynı safta yer alan Mika Raun ve Arya Bektaş, Danlacast’te Arya'nın isminin geçtiği bölüm üzerine Danla Bilic’e tepki göstermişti. Ancak olaylar bir anda bambaşka bir hal aldı. Mika Raun'un Danla Bilic ile barıştığını açıklayıp Danlacast’e konuk olması, sosyal medya takipçileri arasında yeni bir kutuplaşmanın fitilini ateşledi.

Olay Yaratacak Açıklama YouTube’dan Yapıldı



Yaşanan gelişmenin ardından Arya Bektaş’tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Instagram hesabından “Bebekler haftaya YouTube'a geri dönüyorum” paylaşımıyla dikkat çeken Bektaş, sözünde durdu ve yayınladığı makyaj videosunda Danla Bilic ve Mika Raun hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bektaş Biliç’i Topa Tuttu



Arya Bektaş, videoda Danla Bilic’in moda sektörüne girişini sert sözlerle eleştirdi. Bektaş açıklamalarında, “Danla ne terzi, ne modacı. Stylist olmadan kıyafet bile seçemiyor. Kendi tarzı yok ama Kylie Jenner’la, Kendall Jenner’la yarışıyor. Keşke onları kültür anlamında da örnek alsa. Sürekli kötü skandallarla, korkunç rapçilerle, iğrenç YouTube konuklarınla değil de Kendall Jenner’ı başka açılardan örnek almayı deneseydi” ifadelerine yer verdi.

Bektaş, Bilic’in kendi giyim markasını çıkarmasını da hedef alarak “Ürünlerini daha çıktığı ilk anda yüzde 50 indirimle satmak marka adına inanılmaz kötü bir hamle” sözlerini kullandı.

Sosyal medya bu açıklamalarla çalkalanırken, Danla Bilic cephesinden gelecek yanıt ise şimdiden merak konusu oldu.