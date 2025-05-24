ABD’nin Chicago kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Türk Festivali” kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar devam edecek etkinlik, Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Festival alanında kurulan 200’den fazla stantta ziyaretçiler, geleneksel el sanatlarından yöresel lezzetlere kadar Türk kültürünün zenginliğini yakından tanıma imkânı buluyor.

Çavuşoğlu ve Gülpınar Festivalde Konuşacak

Festivalin bugünkü programında, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar konuşma yapacak. Programda Türk-Amerikan toplumuna yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

THY’den Türkiye’ye Gidiş-Dönüş Bileti Hediyesi

Etkinlik kapsamında kayıt yaptıran ilk 2 bin kişi arasından kurayla belirlenecek 10 kişiye, Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek. Katılımcılar, hem kültürel etkinliklerin tadını çıkaracak hem de Türkiye’ye seyahat şansı yakalayacak.