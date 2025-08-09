AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasını parafladı

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Washington'daki görüşmelerin ve iki ülke arasındaki barış antlaşmasının paraflanmasının büyük memnuniyetle karşılandığı duyurdu.

'Başbakan Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ABD Başkanı (Donald) Trump'ın huzurunda Beyaz Saray'da siyasi deklarasyonu imzalamaları, hem Ermenistan hem de Azerbaycan için önemli bir gelişme. Bu, her iki ülke ve tüm bölge için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın yolunu açmaktadır.' ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bunun aynı zamanda AB'nin yıllardır süren çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı açıkladı.

Açıklamada, 'Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkilerin tam teşekküllü normalleşmesine doğru istikrarlı ve kesintisiz bir ilerlemeyi garanti altına almak için üzerinde mutabık kalınan adımların zamanında uygulanmasını sağlamak bundan sonra önemli olacak.' denildi.

En son Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) zirvesinde belirtildiği ve her iki lidere de çeşitli vesilelerle iletildiği üzere, Costa ve Von der Leyen'in Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin son birkaç yıldır ikili ilişkilerinde attıkları kararlı adımlardan içtenlikle cesaret aldıkları belirtilen açıklamada, bunun, Brüksel'deki geçmiş görüşmelerine de dayandığı söyledi.

Açıklamada, 'AB, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecini güçlü bir şekilde destekliyor. AB, öncelikle çatışma mirasları nedeniyle bölünmüş halklara fayda sağlamak ve bölgeyi sürdürülebilir barış, istikrar ve refaha yaklaştırmak için bölgesel bağlantıya ve tam açılıma yatırım yapmaya hazır.' ifadesine yer verildi.

Barış için

Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı, açıklamasında, 'Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor.' ifadesini kullanmıştı.