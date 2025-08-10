Bu sayede hastalar, hastanede gece kalmadan, konforlu bir şekilde evde tanı konulabiliyor. Cihaz, teletıp uygulamalarıyla entegre çalışarak uzmanlarla uzaktan görüşme imkanı da sunuyor. Doç. Dr. Tekin, bu teknoloji sayesinde hastaların tedavi sürecinin hızlanacağını ve yaşam kalitesinin artacağını belirtti. Ayrıca cihazın solunum hızı ölçümü yapmasıyla yoğun bakım ve solunum yolu hastalıklarının takibinde de kullanılabileceği ifade edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent alan cihazın uluslararası patent süreci devam ediyor. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen cihaz, klinik doğrulama aşamasında olup, ilerleyen dönemde farklı hastalıkların teşhisinde de kullanılmak üzere geliştirilecek.

Uyku apnesi, tedavi edilmediğinde felç, kalp krizi ve ölüme yol açabilen ciddi bir rahatsızlık. Bu yenilikçi cihaz, teşhis ve tedavi süreçlerinde devrim yaratması bekleniyor.