Trump’ın imzaladığı kararnameyle ABD’de “401(k)” emeklilik planlarının dijital varlıklara yatırım yapması mümkün hale geldi. Yaklaşık 12 trilyon dolarlık yatırımın kripto piyasasına girişine kapı açan bu karar, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bankaların Kripto Şirketlerine Hizmet Engeli Kalkıyor

Diğer kararnameyle bankaların müşterilere yasal ticari faaliyetleri gerekçesiyle hizmet vermeyi reddetmesi engellendi. Bu sayede kripto para şirketlerinin bankalarla ilişkilerinin kolaylaşması ve finansal hizmetlere erişimin artması hedefleniyor.

Kripto Piyasalarından Olumlu Tepki

Kararnamelerin ardından Bitcoin fiyatı 114 bin dolardan 117 bin 500 dolara yükseldi. Ethereum ise 3 bin 600 dolardan 3 bin 900 dolara çıktı. Bazı altcoinlerde ise yüzde 10’a varan değer artışları yaşandı.

Uzmanlardan Değerlendirme: Talep Artışı Piyasayı Canlandırabilir

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, “Trump’ın kararları kripto paralar için önemli. Emeklilik sistemleri ve bankacılık alanında kullanımın artması talebi yükseltecek, bu da piyasaya olumlu yansıyacak” dedi. Ancak Arslan, siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasayı etkileyebileceğini de vurguladı.

Mertkan Oruç/AA