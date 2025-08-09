İPKB tarafından yürütülecek proje, İstanbul’un afet ve iklim dirençliliğini artırmayı, deprem sonrası kendi kendine yetebilen ve iklim dostu binalar inşa etmeyi, afet öncesi hazırlıkları güçlendirmeyi ve acil müdahale kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında kritik kamu binaları ve acil müdahale tesisleri, deprem ve iklim risklerine dayanıklı yapılar olarak yeniden tasarlanacak ve inşa edilecek. Ayrıca, yeşil altyapı ve iklim uyumlu kentsel düzenlemelerle aşırı sıcak ve sel riskleri azaltılacak, sürdürülebilir su ve enerji yönetimi çözümleri desteklenecek.

Dünya Bankası desteğiyle birlikte diğer kreditörlerden sağlanan finansmanla İstanbul’un afetlere karşı dirençliliğinin artırılması için sağlanan toplam dış kaynak miktarı yaklaşık 5,4 milyar dolara ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin başarılı sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Bu ortaklık, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı hedefleyen ekonomi programımız doğrultusunda İstanbul’un depreme hazırlık ve afet yönetimi kapasitesinin artırılması için kararlılıkla devam edecek” dedi.

Proje, İstanbul’un uzun vadeli kentsel dirençliliğini güçlendirmek ve afetlere karşı daha hazırlıklı bir şehir haline gelmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.