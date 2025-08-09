Meteoroloji verilerine göre Temmuz 2025, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ortalama sıcaklık uzun yıllar ortalamasının üzerine çıktı.

Uzmanlar, bu artışta küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Pek çok bölgede mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde sıcaklıklar ölçülürken, bazı illerde rekor seviyelere ulaşıldı.

Sıcak hava dalgalarının önümüzdeki yıllarda daha sık ve şiddetli yaşanacağı öngörülüyor. Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.