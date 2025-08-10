Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı’ndaki buzulların geçmişte çok daha geniş alanlara yayıldığını ancak günümüzde ciddi oranda erime yaşandığını belirtti.

Çelik, "Paleo dönemlerde burada 70 kilometrekarelik buzul alanı vardı. 1900'lü yılların başında bu alan 15 kilometrekareye düştü. Bugün ise 4,5 ila 5 kilometrekare arasında" dedi. Erimenin hızlı ve dramatik olduğuna dikkat çeken Çelik, buzulların ekosistemi etkilediğini, afet risklerini artırdığını ve su dengesini bozduğunu vurguladı.

2050 yılına kadar Ağrı Dağı takke buzullarının yarıdan fazlasının erimesinin beklendiğini aktaran Çelik, "Güney yamaçta neredeyse hiç buzula rastlanmazken, kuzey ve kuzeybatı yamaçlarda buzullar hala mevcut" ifadelerini kullandı.

Ağrı Dağı takke buzulu ve örtü buzullarını da kapsayan yaklaşık 8 kilometrekarelik alanın, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde daralacağı tahmin ediliyor. Doç. Dr. Çelik, “4 bin 500-4 bin 700 metre yükseklikten sonra buzulların görüldüğü Ağrı Dağı’nda erime devam ediyor” dedi.