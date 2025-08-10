Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular top kontrolü çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alan oyunlarıyla hazırlık tamamlandı. Erzurumspor FK maçında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sivassporlu futbolcular, yoğun antrenman programının ardından yarın izin yapacak. Takım, 12 Ağustos Salı günü basına ve taraftara açık antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da sahadaki performansı merakla bekleniyor.