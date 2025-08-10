Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “2 bin 500 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresinin değişeceğini” belirtti. Çolakbayrakdar, bulvarın trafiğin yükünü azaltarak şehrin ana akslarındaki yoğunluğun da hafiflemesini sağlayacağını ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ikinci etap yol çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Ali İhsan Alçı Bulvarı, tamamlandığında Kocasinan’daki ulaşımı kolaylaştıracak önemli projelerden biri olacak.