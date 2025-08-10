Sendika, mevcut uygulamada açık arazi, maden ve şantiye gibi sahada çalışan teknik personelin koruyucu giysi desteği almasına karşın, aynı kamu hizmetini yürüten büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki teknik personelin bu haktan yararlanamadığını belirtti.

Mühendis Tek-Sen Büro Genel Başkanı Tanju Kandaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda görev yapan mühendisler koruyucu giyim yardımı alırken, Adalet Bakanlığı’nda çalışan mühendisler alamıyor. Bu durum eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Kandaz, teknik personelin aynı işi yapmalarına rağmen farklı hizmet kollarında olmaları nedeniyle koruyucu giyim yardımı alamamasının ikiliğe yol açtığını vurgulayarak, bu mağduriyetin bir sonraki toplu sözleşmede giderilmesini talep ettiklerini dile getirdi.