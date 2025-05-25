Foto muhabiri Cem Özdel, Saint-Louis Fotoğraf Müzesi'nde (MUPHO) fotoğraf sergisi açtı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü ve MUPHO iş birliğinde düzenlenen sergide Özdel'in Senegal'de çektiği, din ve doğa temalı 11 fotoğraf yer aldı.

Açılışa, Senegal'in önde gelen üniversitelerinden Gaston Berger Üniversitesinden öğrenciler, sanatçılar ve fotoğraf meraklıları katıldı.

MUPHO'nun kurucusu Amadou Diaw, açılışta yaptığı konuşmada, Özdel’in fotoğraflarının Senegal toplumuna özgü güzellik ve ritüelleri öne çıkardığını belirtti.

Diaw, öğrencilerin sergiye gösterdiği ilgiden de çok etkilendiğinin altını çizerek, Özdel ile yollarının kesişmesine vesile olan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman da Senegal'e Özdel'in objektifinden bakmayı çok sevdiğini söyleyerek, "Cem'in fotoğrafları sadece hikaye anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi bir kültür yolculuğuna çıkarıyor." dedi.

Sağman, bu buluşmaya ev sahipliği yapan Diaw'a şükranlarını sundu.

Özdel de "Saint-Louis, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da kültürel hafızası. Fotoğraflarımın burada halkla buluşması benim için büyük bir onur. Fotoğraf bir belge olduğu kadar, bir yorum biçimi. Ben de kendi bakışımı, buradaki insanlara ve ritüellere duyduğum saygıyla birleştirerek yansıtmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.

Cem Özdel kimdir

Erzincan'da 1977'de doğan Özdel, 1999'da Milliyet'te başladığı gazetecilik kariyerine 2001 yılında Anadolu Ajansı'nda devam etti.

Özdel, Suriye savaşı ve Darfur'daki kıtlık da dahil olmak üzere dünyayı ilgilendiren krizlere ilişkin yaptığı haberlerle uluslararası alanda tanındı.

Özdel'in 2012'de Zonguldak'ta çektiği madenci fotoğrafları ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü.

2016-2023 yılları arasında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi fotoğrafçısı olarak görev yapan Özdel, 2023'te Anadolu Ajansı'ndan emekli olarak Dakar'a yerleşti.