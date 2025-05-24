Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde diyalog ve karşılıklı saygının esas alınması gerektiğini vurguladı. Sefcovic’in bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını gündeme getirmesinin ardından geldi.

Sefcovic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin detaylarına dair bilgi veren Sefcovic, Avrupa Birliği’nin hem transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi hem de karşılıklı faydaya dayalı adil bir ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

“Ticaret İlişkileri Tehditlerle Değil, Diyalogla Yürütülmeli”

AB’li üst düzey yetkili, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “AB-ABD ticaret ilişkisi eşsizdir. Bu ilişkiler, tehditlerle değil karşılıklı saygı ve yapıcı bir yaklaşımla yönlendirilmelidir.” Sefcovic ayrıca, AB'nin ticarette korumacı ve tek taraflı yaklaşımlara karşı olduğu mesajını da yineledi.

Trump’ın Vergi Çıkışı Gerginliği Artırdı

Donald Trump'ın Avrupa menşeli ürünlere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 50’ye kadar çıkarabileceğine dair açıklamaları, iki taraf arasındaki ticaret ilişkilerinde gerilime yol açtı. Bu açıklama, AB içinde tedirginlik yaratırken, Avrupa Komisyonu’ndan gelen yanıtlar da tansiyonun düşürülmesi gerektiğine işaret ediyor.

AB tarafı, özellikle otomotiv ve tarım ürünleri gibi stratejik sektörlerde karşılıklı tarifelerin azaltılması yönünde müzakerelere açık olduğunu vurgularken, anlaşmazlıkların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

AB, Adil ve Dengeli Ticaret Anlayışını Savunuyor

Sefcovic’in açıklamaları, AB’nin çok taraflı ticaret düzenine olan bağlılığını ve serbest ticareti teşvik eden yapıcı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa Komisyonu, ABD ile yürütülecek müzakerelerde temel prensip olarak karşılıklı çıkarları gözeten, adil ve sürdürülebilir bir ticaret anlayışını benimsediklerini bildirdi.