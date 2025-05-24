Açıklamada, fırkateynin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı açısından stratejik öneme sahip olan sondaj ve sismik araştırma gemilerine refakat ve koruma sağladığı belirtildi.

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TCG Barbaros fırkateynimiz, Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor.”

Enerji Güvenliğine Askeri Destek

Türkiye’nin Karadeniz’de yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri, bölgesel enerji politikaları açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı da enerji gemilerine deniz güvenliği desteği sağlıyor. TCG Barbaros fırkateyni, Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli unsurlarından biri olarak bu görevde aktif rol oynuyor.

Karadeniz Uyumu Harekâtı Nedir?

Karadeniz Uyumu Harekâtı, Türkiye’nin Karadeniz’deki deniz güvenliğini sağlamak, ekonomik faaliyetleri korumak ve caydırıcılığı artırmak amacıyla yürüttüğü askeri bir harekâttır. Bu kapsamda fırkateynler, karakol gemileri ve denizaltılar aktif görev alıyor.

Sondaj Gemileri Türkiye’nin Enerji Vizyonunun Temsilcisi

Görev kapsamında koruma sağlanan Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han ve Fatih sondaj gemileri, Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası çerçevesinde Karadeniz’de doğalgaz rezervlerini keşfetmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu gemilere eşlik eden Barbaros Hayrettin Paşa ise sismik veri toplama görevini üstleniyor.

TCG BARBAROS fırkateynimiz; Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında YAVUZ, KANUNİ, ABDÜLHAMİD HAN ve FATİH sondaj gemilerimiz ile sismik çalışmalar yapan BARBAROS HAYRETTİN PAŞA gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vjetV0Zkg4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2025