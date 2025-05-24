Konya’da fuhşa teşvik ve aracılık iddiaları üzerine, 10 farklı masaj salonuna yönelik “Şah-Mat” adlı kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 ay süren titiz bir çalışma sonucunda harekete geçti.

Toplam 239 polisin katıldığı ve 90 ekipten oluşan eş zamanlı operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında fuhuş yaptığı tespit edilen 74 mağdur kadın da kurtarıldı.

Operasyonda Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 915 bin 610 TL, 530 Euro, 175 Dolar, 5 Ukrayna Grivnası, 5 Gürcistan Larisi ile 18 gram altın ele geçirildi. Ayrıca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

28 Şüpheliden 21’i Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 7’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.