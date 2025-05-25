Devlet Başkanı Noboa, buradaki konuşmasında, tüm partilere seslenerek farklılıkların bir kenara bırakılması ve Ekvador'un geleceğinin birlikte inşa edilmesi için destek talebinde bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddetle mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Noboa, "Bu, organize suç yapılarıyla doğrudan bir mücadeledir. Suçla mücadelede ateşkes olmayacak. Kaybedecek zamanımız yok, yapacak çok işimiz var. Yolsuzluğa asla tolerans göstermeyeceğiz." dedi.

Noboa, hükümetine destek veren herkese teşekkür ederek, "Yeni Ekvador durmayacak. Ülke, geçmişi geride bırakma ve herkes için daha iyi bir gelecek inancıyla değişimi seçti. Yıllardır bu ülkenin sahibi olduklarını düşünen suçlularla mücadele etmekten geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yemin törenine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsilen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Brezilya, Bolivya ve Kosta Rika dışişleri bakanları ile çok sayıda ülkeden diplomatik temsilci katıldı.

Noboa, yemin töreninin ardından Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan destekçilerine selam verdi.