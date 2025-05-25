Pakistan Havalimanları İdaresi’nden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik uygulanan yasağın 24 Haziran'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Açıklamada, Pakistan hava sahasının Hindistan'a kayıtlı ya da Hint hava yolları tarafından kiralanan uçaklar da dahil olmak üzere tüm askeri uçuşlara kapalı kalacağı kaydedilerek, diğer uluslararası hava yollarının ise bu yasaktan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Pakistan'a ait uçakların Hindistan hava sahasına girişini engelleyen kısıtlamanın 23 Haziran'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.