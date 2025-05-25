Galatasaray'ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak üzere Yenikapı miting alanı ile birlikte Galatasaray Lisesi önünde toplanmıştı.

Günün erken saatlerinden itibaren şampiyonluk kutlamaları için bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Lisesi önünde toplanarak takımlarını Yenikapı'ya uğurlamak için dakikaları saydı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, ailesiyle birlikte Yenikapı’da taraftarlarla bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tekne turunun başlangıç noktası olan Sarayburnu’na ulaştı. Takım, tekne ile buradan hareket ederek kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların devamının yapılacağı Yenikapı'ya ulaşacak.

2024-2025 Süper Lig sezonunu lider tamamlayarak 5. yıldızı takma hakkı kazanan Galatasaray, büyük şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Yenikapı miting alanında binlerce kişiyle Champions Fest etkinliğine ev sahipliği yapıyor.